Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü öne sürülen anneye müebbet hapis cezası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 12:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü öne sürülen anneye müebbet hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU(AA- Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü ileri sürülen anne, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.Ç. (28) ile avukatlar katıldı.

        İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan hakkında "cezai sorumluluğu tam" raporu gelen B.Ç, "Ben hiçbir şey yapmadım. Masumum. Başka bir şey demiyorum." şeklinde savunma yaptı.

        Mahkeme heyeti, avukatların dinlenilmesinin ardından sanığa, "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

        - Olay

        Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, 6 Ekim 2022'de tarlaya gömülmüş bebek cesedi bulunmasıyla ilgili anne B.Ç. ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi B.Ç. gözaltına alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında anne B.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, kız kardeşi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık B.Ç'nin "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma! 2 ölü, 3 yaralı!
        Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma! 2 ölü, 3 yaralı!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        "Doktorum" deyip girdiği evde felçli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! Pişkin savunma!
        "Doktorum" deyip girdiği evde felçli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! Pişkin savunma!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        'Palalı Sabri' cinayetinde flaş gelişme!
        'Palalı Sabri' cinayetinde flaş gelişme!
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Bebeğini fındık bahçesine gömen anneye müebbet hapis cezası
        Bebeğini fındık bahçesine gömen anneye müebbet hapis cezası
        Erkek arkadaşının başından vurduğu kadın ağır yaralandı
        Erkek arkadaşının başından vurduğu kadın ağır yaralandı
        Ordu'da silahla vurulan kadın ağır yaralandı
        Ordu'da silahla vurulan kadın ağır yaralandı
        Ordu İl Emniyet Müdürlüğü filosuna 14 yeni araç katıldı
        Ordu İl Emniyet Müdürlüğü filosuna 14 yeni araç katıldı
        Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu 60. yılını kutluyor
        Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu 60. yılını kutluyor
        Ordu'da bu yıl 1500 ton bal ihracatı hedefleniyor
        Ordu'da bu yıl 1500 ton bal ihracatı hedefleniyor