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        Ordu'da 52 kilometrelik koşu gerçekleştirildi

        Ordu'da, 5 Şubat Dünya Ordulular Günü dolayısıyla 52 kilometrelik koşu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:24 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:27
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        Ordu'da 52 kilometrelik koşu gerçekleştirildi
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        Ordu'da, 5 Şubat Dünya Ordulular Günü dolayısıyla 52 kilometrelik koşu düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile KoşuyORDU koşu grubu işbirliğindeki koşuya, Ordu'nun yanı sıra Amerika, Kanada ve İtalya'dan birer atlet katıldı.

        Fatsa ilçesinde başlayan 52 kilometrelik koşu, Altınordu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 4 kaliteli ve centilmen sporcunun koşusuyla 5 Şubat Dünya Ordulular Günü'nü kutladıklarını belirtti.

        Güler, koşuya, uluslararası hüviyet kazandıracak şekilde diğer ülkelerden de yabancı sporcuların da katıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Atletlerimiz Fatsa'dan başlayarak Perşembe üzerinden buraya kadar geldiler. Bu arada hem koşu hem bisiklet, maraton halinde çalışmalar yapacağız. Karadeniz maratonunun ilk başlangıcı Ordu'dan olacak. Böylece gelenekselleşmesini beklediğimiz güzel bir çalışmayı yapacağız. Burada önemli olan şey ilimizin dünyada tanıtımını sağlamak. Ordu zaten dünya şehri oluyor. Türkiye Yüzyılı'nda Ordu'nun da en önemli şehirlerden birisi olarak ortaya çıkmasını arzu ediyoruz. Bu güzel çalışmaya katkı sunan herkesi tebrik ediyorum."

        Atletler Tan Aşkan, Justin Leonard, David Vanderverde ve Andrea Loi'ye çeşitli hediyeler verildi, ayrıca pancar çorbası ikram edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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