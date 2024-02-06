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        Ordu Valisi Erol, depremzedeleri ziyaret etti

        Ordu Valisi Muammer Erol, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente taşınan afetzedeleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 17:27 Güncelleme: 06.02.2024 - 17:36
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        Ordu Valisi Erol, depremzedeleri ziyaret etti
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        Ordu Valisi Muammer Erol, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente taşınan afetzedeleri ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erol, deprem sonrası Ordu'ya yerleşen Malatya'dan Tijen ve Nihat Çelik ile Hatay'dan Feride ve Hüseyin Gök çiftine evlerinde ziyaret gerçekleştirdi.

        Aile üyelerine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Erol, acı günlerin tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

        Erol, 6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem sonrası Altınordu başta olmak üzere Fatsa, Çamaş, Ünye, Perşembe gibi birçok ilçede depremzede ailelerin misafir edildiğini anımsatarak, "11 ilimizi etkileyen asrın felaketi yaşandı. Devletimiz her zaman sizlerin yanındadır ve kapımız da her daim açıktır. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sizlere de sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

        Ziyarette, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık ile Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Levent Özsoy da yer aldı.

        Öte yandan Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen anma programı çerçevesinde, depremde hayatını kaybeden Ordulu 30 kişinin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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