Ordu'da boğanın saldırdığı sahibi öldü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde boğanın saldırdığı 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde boğanın saldırdığı 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
İlçenin Ortaköy Mahallesi'nde Emine Arslan, ahırda büyükbaş hayvanlarını beslediği sırada boğalardan birinin saldırısına uğradı.
Boynuz darbesiyle yaralanan Arslan'a ilk müdahale yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı.
Arslan, ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.
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