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        Ordu'da boğanın saldırdığı sahibi öldü

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde boğanın saldırdığı 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 13:47 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:47
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        Ordu'da boğanın saldırdığı sahibi öldü
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde boğanın saldırdığı 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        İlçenin Ortaköy Mahallesi'nde Emine Arslan, ahırda büyükbaş hayvanlarını beslediği sırada boğalardan birinin saldırısına uğradı.

        Boynuz darbesiyle yaralanan Arslan'a ilk müdahale yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı.

        Arslan, ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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