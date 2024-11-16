Ordu'da 2 otomobil çarpıştı; 2'si çocuk 5 yaralı

ORDU'nunÜnye ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi, yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Ünye ilçesi Devlet Sahil Yolu'nda meydana geldi. Ordu istikametine seyir halinde olan A.Y. (36) yönetimindeki 52 ADR 687 plakalı otomobil ile A.E.S. (19) yönetimindeki 34 GVC 208 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile S.Y. (37), İ.A.Y. (10) ve A.N.Y. (8) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahil yolunda trafik akışı yaklaşık yarım saat kontrollü şekilde tek şerit üzerinden sağlandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.