Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da 2 otomobil çarpıştı; 2'si çocuk 5 yaralı

        ORDU'nunÜnye ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 10:20 Güncelleme: 16.11.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da 2 otomobil çarpıştı; 2'si çocuk 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU'nunÜnye ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi, yaralandı.

        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Ünye ilçesi Devlet Sahil Yolu'nda meydana geldi. Ordu istikametine seyir halinde olan A.Y. (36) yönetimindeki 52 ADR 687 plakalı otomobil ile A.E.S. (19) yönetimindeki 34 GVC 208 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile S.Y. (37), İ.A.Y. (10) ve A.N.Y. (8) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahil yolunda trafik akışı yaklaşık yarım saat kontrollü şekilde tek şerit üzerinden sağlandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Fenerbahçe yedekleriyle kazandı!
        Fenerbahçe yedekleriyle kazandı!
        İran güvence verdi: Trump’ı öldürmeye çalışmayacak
        İran güvence verdi: Trump’ı öldürmeye çalışmayacak
        Meteoroloji'den 8 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den 8 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Guinnes Rekorlar Kitabı nasıl ortaya çıktı?
        Guinnes Rekorlar Kitabı nasıl ortaya çıktı?
        Botoksa 20'li yaşlarda başlamak kırışıklıkları durdurur mu?
        Botoksa 20'li yaşlarda başlamak kırışıklıkları durdurur mu?
        Emojiler dili nasıl değiştirdi?
        Emojiler dili nasıl değiştirdi?
        Arda Güler'e Odegaard tarifesi!
        Arda Güler'e Odegaard tarifesi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        Ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
        Ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada

        Benzer Haberler

        Ordu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Ordu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Tiyatrocu Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler Ordulularla bir araya geldi
        Tiyatrocu Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler Ordulularla bir araya geldi
        Motosikletin çarpmasıyla şehit olan jandarma astsubayın babası: Onunla birl...
        Motosikletin çarpmasıyla şehit olan jandarma astsubayın babası: Onunla birl...
        Ordu'da jandarma personelini şehit eden motosiklet sürücüsünün yargılanması...
        Ordu'da jandarma personelini şehit eden motosiklet sürücüsünün yargılanması...
        Ordu'da alaca baykuş koruma altına alındı
        Ordu'da alaca baykuş koruma altına alındı
        Akkuş Belediyespor, Halkbank karşısında galibiyeti hedefliyor
        Akkuş Belediyespor, Halkbank karşısında galibiyeti hedefliyor