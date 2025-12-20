Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 14:43 Güncelleme: 20.12.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

        Karadeniz'in doğal güzelliklerinden Çambaşı Yaylası'ndaki merkez, bir süre önce etkili olan karın ardından kayakseverlere kapılarını açtı.

        Kayak ve snowboard yapan ziyaretçiler, kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

        Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, geçen hafta etkisini gösteren karla birlikte kayak merkezindeki hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

        Çambaşı Kayak Merkezi'nde bugün itibarıyla yeni sezonun açıldığını belirten Kaya, "Bugün güzel bir hareketlilik var. Yarın ve daha sonraki günlerde yoğunluğun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Burada bütün hazırlıklarımızı Büyükşehir Belediyemiz yaptı ve tamamladı. Daha da güzel olacak diye düşünüyoruz inşallah." dedi.

        Kaya, misafirleri ağırlamak için gastronomi, konaklama, kayak pistleri, telesiyej gibi çoğu şeyin hazır olduğunu vurguladı.

        Bu sene iyi bir sezon geçeceğini düşündüklerini dile getiren Kaya, "Geçen seneki yoğunluğun bir kat daha artacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili tedbirler alındı. İnşallah bu tedbirler çerçevesinde de hemşehrilerimiz rahat gider gelir. Herkesi buraya bekliyoruz." diye konuştu.

        Kayak antrenörü Serdar Albayrak ise pistlerin hazır hale getirildiğine değinerek, "Yeterli seviyede kar var ama önümüzdeki hafta daha çok yağacaktır. Yılbaşında bol karlı bir kayak sezonu olacak. O yüzden tüm kayakseverleri buraya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Samsun'dan eşiyle gelen Ramazan Çoğan da kayak sezonunu burada açmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Hava harika. Başlangıç için mükemmel bir pist. Görüldüğü gibi her şey yolunda şimdilik. Çambaşı'nın Samsun'a da yakın olması güzel. Pisti de güzel, buradaki ortam da harika. Aynı zamanda kafeleri ve diğer alanları da burayı cazip kılıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Başkan Güler: "Ordu'nun marka değerinin yükselmesi en büyük amacımız" Ordu'...
        Başkan Güler: "Ordu'nun marka değerinin yükselmesi en büyük amacımız" Ordu'...
        Ordu'da 2 katlı ahşap ev yandı
        Ordu'da 2 katlı ahşap ev yandı
        Ordu'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Ordu'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Ordu'da iki katlı ahşap evde yangın
        Ordu'da iki katlı ahşap evde yangın
        Ordu'da üşüyen küçük kıza polislerden yürekleri ısıtan hareket
        Ordu'da üşüyen küçük kıza polislerden yürekleri ısıtan hareket
        Ordu'da seyir halindeki kamyonet yandı
        Ordu'da seyir halindeki kamyonet yandı