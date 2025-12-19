Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 22:56 Güncelleme: 19.12.2025 - 22:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Başköy Mahallesi'nde Salih Kahraman'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, bölgeye giderek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        İddianamede sarsıcı ifade
        İddianamede sarsıcı ifade
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        Ordu'da iki katlı ahşap evde yangın
        Ordu'da iki katlı ahşap evde yangın
        Ordu'da üşüyen küçük kıza polislerden yürekleri ısıtan hareket
        Ordu'da üşüyen küçük kıza polislerden yürekleri ısıtan hareket
        Ordu'da seyir halindeki kamyonet yandı
        Ordu'da seyir halindeki kamyonet yandı
        Ordu'da seyir halindeki kamyonet yandı
        Ordu'da seyir halindeki kamyonet yandı
        Ordu'da kurslara katılan üç kadın usta öğretici oldu
        Ordu'da kurslara katılan üç kadın usta öğretici oldu
        Hareket halindeyken motor kısmından alev alan kamyonet yandı
        Hareket halindeyken motor kısmından alev alan kamyonet yandı