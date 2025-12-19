Habertürk
        Ordu'da kurslara katılan üç kadın usta öğretici oldu

        Ordu'da hobi olarak kurslara katılan üç kadın, usta öğretici olma başarısı gösterdi.

        Giriş: 19.12.2025 - 14:47 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:47
        Ordu'da kurslara katılan üç kadın usta öğretici oldu
        Ordu'da hobi olarak kurslara katılan üç kadın, usta öğretici olma başarısı gösterdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) vatandaşlara istihdam imkanları sunuyor.

        Kurslara katılan Necla Güler, Özlem Oskay ve Çağla Gündüz, Altınordu ilçesindeki ORMEK şubesinde el sanatları üzerine açılan çeşitli kurslara katıldı.

        Kadın kursiyerler kurs saatini tamamlayarak ustalık belgesi için başvuruda bulundu.

        Sınavlarda başarı göstererek usta öğretici olan üç kursiyer, ORMEK danışmanlığında çalışmalarını yürüterek Ordu Olgunlaşma Enstitüsünün açtığı sınavları da kazanarak göreve başladı.

        Hayallerine kavuşan ve meslek sahibi olan kadınlar, el emeği ürünlerini daha fazla kişiye ulaştırabiliyor.

        Güler, Oskay ve Gündüz, kendilerine bu imkanı sunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e ve ORMEK'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

