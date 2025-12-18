Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu-Giresun Havalimanı'nda acil durum tatbikatı yapıldı

        Ordu-Giresun Havalimanı'nda acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 16:02 Güncelleme: 18.12.2025 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu-Giresun Havalimanı'nda acil durum tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu-Giresun Havalimanı'nda acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, havalimanında planlanan tatbikatlardan birisinin daha yapıldığı belirtildi.

        Tatbikatta senaryo gereği, havalimanı terminal binasının önünde tespit edilen sahipsiz ve şüpheli valiz, özel kıyafetli bomba imha uzmanları tarafından imha edildi.

        Havalimanı Mülki İdare Amiri, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş'un koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikat, DHMİ Havalimanı Müdürü Zeki Şensoy, Emniyet Şube Müdür Vekili Başkomiser Furkan Keleş, İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç ile diğer ilgililerin gözetiminde başarılı şekilde sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Denize en yakın kayak merkezi sezona hazır
        Denize en yakın kayak merkezi sezona hazır
        Çambaşı Kayak Merkezi kayak keyfi için gün sayıyor
        Çambaşı Kayak Merkezi kayak keyfi için gün sayıyor
        Dünyanın en iyileri arasında olan Çambaşı Kayak Merkezi sezona hazır
        Dünyanın en iyileri arasında olan Çambaşı Kayak Merkezi sezona hazır
        'Karın ağrısı, şişkinlik ve gazın nedeni huzursuz bağırsaklar olabilir'
        'Karın ağrısı, şişkinlik ve gazın nedeni huzursuz bağırsaklar olabilir'
        Ordu'da karla mücadele: 134 mahalle yolu ile 15 hasta ve 7 cenazeye müdahal...
        Ordu'da karla mücadele: 134 mahalle yolu ile 15 hasta ve 7 cenazeye müdahal...
        Ordu'da aranması bulunan 29 şahıs yakalandı
        Ordu'da aranması bulunan 29 şahıs yakalandı