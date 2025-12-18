Ordu-Giresun Havalimanı'nda acil durum tatbikatı yapıldı

Havalimanı Mülki İdare Amiri, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş'un koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikat, DHMİ Havalimanı Müdürü Zeki Şensoy, Emniyet Şube Müdür Vekili Başkomiser Furkan Keleş, İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç ile diğer ilgililerin gözetiminde başarılı şekilde sona erdi.

Tatbikatta senaryo gereği, havalimanı terminal binasının önünde tespit edilen sahipsiz ve şüpheli valiz, özel kıyafetli bomba imha uzmanları tarafından imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, havalimanında planlanan tatbikatlardan birisinin daha yapıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.