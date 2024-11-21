Otomobilin gelinlik dükkanına çarptığı kaza, kamerada

ORDU’nun Fatsa ilçesinde yayaya çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, gelinlik dükkanına çarptı. İş yerinde ve otomobilde hasarın oluştuğu kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Fatsa ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sahil Caddesi’nde meydana geldi. 55 BS 478 plakalı otomobili ile Samsun’dan Ordu yönüne giden Yiğitcan Korkmaz, kavşakta aniden önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkıp bir süre sürüklenen otomobil, gelinlik dükkanına çarpıp yola savruldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil ve iş yerinde hasar meydana geldi.