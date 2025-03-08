Ordu'da kadınlar '8 Mart' için pedal çevirdi

ORDU Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle düzenlenen etkinlikte kadınlar balonlarla süsledikleri bisikletleriyle sahil turu attı.

'8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla Altınordu ilçesinde sahil şeridi boyunca pedal çeviren kadınlar, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Güzel görüntülere sahne olan etkinlikte konuşan Ordu Baro Başkanı Birsen Uçar, kadın emeğinin layık olduğu yerde olması adına pedal çevirdiklerini belirtti. Uçar, "Ordu Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi meslektaşlarım ve yine değerli katılımcılarla birlikte bugün eşitliğe pedal çeviriyoruz. Amacımız, farkındalık sağlamak. Çünkü, kadının görünen ve görünmeyen emeği, dünyaya geldiği andan itibaren ev içinde, işte ve aile hayatında yadsınamaz, yok sayılamaz. Çok ciddi bir emek var. Bu toplumda kadın ve erkek bireyler bir arada yaşıyorsak kadınların da erkekler kadar emeklerinin karşılığını bulması adına, farkındalık yaratmak için buradayız. Tüm kadınların, tüm emekçi kadınların 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" diye konuştu.

Etkinlikte evcil hayvanıyla pedal çeviren Gülbahar Karahasan (50) da "Bisiklet sürmek olmazsa olmazımız. Bugün de buraya arkadaşlarımıza destek olmak için geldim. Amacımız kutlama yapmak değil, bir farkındalık yaratmak" dedi.

Etkinlikte halk oyunları gösterileri de yapıldı.