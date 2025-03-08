Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da kadınlar '8 Mart' için pedal çevirdi

        ORDU Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle düzenlenen etkinlikte kadınlar balonlarla süsledikleri bisikletleriyle sahil turu attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:22 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da kadınlar '8 Mart' için pedal çevirdi
        ABONE OL

        ORDU Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle düzenlenen etkinlikte kadınlar balonlarla süsledikleri bisikletleriyle sahil turu attı.

        '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla Altınordu ilçesinde sahil şeridi boyunca pedal çeviren kadınlar, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Güzel görüntülere sahne olan etkinlikte konuşan Ordu Baro Başkanı Birsen Uçar, kadın emeğinin layık olduğu yerde olması adına pedal çevirdiklerini belirtti. Uçar, "Ordu Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi meslektaşlarım ve yine değerli katılımcılarla birlikte bugün eşitliğe pedal çeviriyoruz. Amacımız, farkındalık sağlamak. Çünkü, kadının görünen ve görünmeyen emeği, dünyaya geldiği andan itibaren ev içinde, işte ve aile hayatında yadsınamaz, yok sayılamaz. Çok ciddi bir emek var. Bu toplumda kadın ve erkek bireyler bir arada yaşıyorsak kadınların da erkekler kadar emeklerinin karşılığını bulması adına, farkındalık yaratmak için buradayız. Tüm kadınların, tüm emekçi kadınların 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" diye konuştu.

        Etkinlikte evcil hayvanıyla pedal çeviren Gülbahar Karahasan (50) da "Bisiklet sürmek olmazsa olmazımız. Bugün de buraya arkadaşlarımıza destek olmak için geldim. Amacımız kutlama yapmak değil, bir farkındalık yaratmak" dedi.

        Etkinlikte halk oyunları gösterileri de yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Macit Koper'in acı günü
        Macit Koper'in acı günü
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        Aşkın kimyasal etkilerini biliyor muydunuz?
        Aşkın kimyasal etkilerini biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Ordu ve Trabzon'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Ordu ve Trabzon'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Tek eliyle işlediği ürünlerin satışıyla ailesinin geçimine katkı sağlıyor
        Tek eliyle işlediği ürünlerin satışıyla ailesinin geçimine katkı sağlıyor
        3 çocuk annesi, çocukluk hayalini gerçekleştirip otobüs şoförü oldu
        3 çocuk annesi, çocukluk hayalini gerçekleştirip otobüs şoförü oldu
        Felçli koluna aldırmadan el işleri yapıp satıyor
        Felçli koluna aldırmadan el işleri yapıp satıyor
        Ordu'da uygun olmayan koşullarda gıda maddesi taşıyan otobüs firmasına para...
        Ordu'da uygun olmayan koşullarda gıda maddesi taşıyan otobüs firmasına para...