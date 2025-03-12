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        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü

        ORDU'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, alkollü olduğu tespit edilen sürücü Emrah Arım (34) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:07 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:10
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        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü
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        ORDU’nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, alkollü olduğu tespit edilen sürücü Emrah Arım (34) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam Fatsa ilçesi Aybastı kara yolu üzerinde meydana geldi. Emrah Arım’ın kullandığı 52 AAT 998 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen B.Ş. (27) kontrolündeki 52 ACR 071 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Arım’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan B.Ş., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emrah Arım’ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Arım’ın 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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