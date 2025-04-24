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        Ordu'da kayıp Alzheimer hastası yaralı olarak bulundu

        ORDU'da yakınlarının haber alamadığı Alzheimer hastası Necmettin Akbaş (65), AFAD ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki fındık bahçesinde yaralı olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 19:29 Güncelleme: 24.04.2025 - 19:35
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        Ordu'da kayıp Alzheimer hastası yaralı olarak bulundu
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        ORDU’da yakınlarının haber alamadığı Alzheimer hastası Necmettin Akbaş (65), AFAD ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki fındık bahçesinde yaralı olarak bulundu.

        Perşembe ilçesi Ortatepe Mahallesi'nde Alzheimer hastası Necmettin Akbaş, dün saat 13.00 sıralarında ailesiyle birlikte ikamet ettiği evden çıktı. Akbaş’ın evde olmadığını fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan arama çalışmalarının ardından, Akbaş, evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki fındık bahçesinde dün saat 17.30 sıralarında yaralı olarak bulundu. Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan Akbaş, Perşembe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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