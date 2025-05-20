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        Ordu'da 3 lise öğrencisi denizde boğulma tehlikesi geçirdi

        ORDU'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisi, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 14:26 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:30
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        Ordu'da 3 lise öğrencisi denizde boğulma tehlikesi geçirdi
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        ORDU'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisi, hastanede tedaviye alındı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Y.K., O.K.B. ve A.Ö., bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Lise öğrencisi olduğu öğrenilen 3 kişi, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 öğrenci, ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Vali Muammer Erol ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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