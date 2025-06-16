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        Motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

        ORDU'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:25
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        Motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
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        ORDU’da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 05.30 sıralarında Fatsa ilçesi Sakarya Mahallesi And Caddesi’nde meydana geldi. Oğuzhan Gürdal’ın kullandığı 52 AGH 478 plakalı motosiklet ile Veysel Güler yönetimindeki 52 ABT 702 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Gürdal ile yanındaki Yiğit Efe Kabal yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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