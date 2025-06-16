Motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Fatsa ilçesi Sakarya Mahallesi And Caddesi’nde meydana geldi. Oğuzhan Gürdal’ın kullandığı 52 AGH 478 plakalı motosiklet ile Veysel Güler yönetimindeki 52 ABT 702 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Gürdal ile yanındaki Yiğit Efe Kabal yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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