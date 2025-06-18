Çalıştığı sırada yıkılan binanın altında kalan iş makinesi operatörü toprağa verildi

Olay, dün Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Alaaddin Özdenören Caddesi'nde meydana geldi. Daire sahipleri tarafından kentsel dönüşüm kararı alınan 8'er katlı binanın yıkımı sırasında, iş makinesi operatörü Ömürcan Akyürek enkaz altında kaldı. İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalan Akyürek'in cansız bedenine ulaşıldı. Akyürek'in cenazesi, bugün memleketi Ordu'nun Aybastı ilçesi Toygar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Akyürek için evinin önünde helallik alındı ardından cenaze namazı kılındı. Akyürek'in cenazesi, mahallede bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

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