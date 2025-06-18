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        Çalıştığı sırada yıkılan binanın altında kalan iş makinesi operatörü toprağa verildi

        KAHRAMANMARAŞ'ta iş makinesiyle yıkım yaptığı sırada çöken binanın altında kalarak hayatını kaybeden operatör Ömürcan Akyürek (24), memleketi Ordu'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:01 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:05
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        Çalıştığı sırada yıkılan binanın altında kalan iş makinesi operatörü toprağa verildi
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        KAHRAMANMARAŞ'ta iş makinesiyle yıkım yaptığı sırada çöken binanın altında kalarak hayatını kaybeden operatör Ömürcan Akyürek (24), memleketi Ordu'da toprağa verildi.

        Olay, dün Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Alaaddin Özdenören Caddesi'nde meydana geldi. Daire sahipleri tarafından kentsel dönüşüm kararı alınan 8'er katlı binanın yıkımı sırasında, iş makinesi operatörü Ömürcan Akyürek enkaz altında kaldı. İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalan Akyürek'in cansız bedenine ulaşıldı. Akyürek'in cenazesi, bugün memleketi Ordu'nun Aybastı ilçesi Toygar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Akyürek için evinin önünde helallik alındı ardından cenaze namazı kılındı. Akyürek'in cenazesi, mahallede bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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