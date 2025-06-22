Balık tutarken oltası elektrik teline takılınca akıma kapılarak öldü

Olay, saat 18.00 sıralarında Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi Sinan Dede Caddesi’nde bulunan Curi Irmağı’nda meydana geldi. Irmak kenarında balık tutan Birol Küçük’ün oltası elektrik teline takılınca, akıma kapıldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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