Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da silahlı ve bıçaklı kavga; 6 yaralı

        ORDU'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 11:21 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da silahlı ve bıçaklı kavga; 6 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ORDU'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Olay, saat 01.30 sıralarında Perşembe ilçesi Ortatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Aykut Aydın (39) ile Berkant Dinar (25) birbirini bıçakla yaraladı. Kaan Kovancı’nın (24) açtığı ateşte Bilge Aydın (71), Naime Aydın (58), mahalle muhtarı Sezai Aydın (61) ve Orçun Aydın (29) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 6 yaralı ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaan Kovancı gözaltına alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
        Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik
        Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi

        Benzer Haberler

        Ordu'da silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı
        Ordu'da silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı
        Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 kişiye umut oldu
        Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 kişiye umut oldu
        Ordu Büyük Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlam...
        Ordu Büyük Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlam...
        AK Parti'li Soylu: Türkiye'nin Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var
        AK Parti'li Soylu: Türkiye'nin Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var
        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Ordu'da "Yarınlar için Teşkilat" pro...
        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Ordu'da "Yarınlar için Teşkilat" pro...
        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Giresun'da fındık bahçe...
        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Giresun'da fındık bahçe...