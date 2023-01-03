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Ordu'da hırsızlık yapan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

AA

Ordu'da hırsızlık yapan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ulubey ilçesinde bazı evlerden eşya ve yaklaşık 2 ton fındık çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ohtamış ve Akoluk mahallelerindeki bazı evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayların şüphelileri Y.S, V.G, O.D, S.K, K.C.T, B.S.K ve U.Y'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S. ve V.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.K. O.D. adli kontrol kararıyla, B.S.K, U.Y. ve K.C.T. ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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