Ordu'da hırsızlık yapan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ulubey ilçesinde bazı evlerden eşya ve yaklaşık 2 ton fındık çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ohtamış ve Akoluk mahallelerindeki bazı evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, olayların şüphelileri Y.S, V.G, O.D, S.K, K.C.T, B.S.K ve U.Y'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S. ve V.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.K. O.D. adli kontrol kararıyla, B.S.K, U.Y. ve K.C.T. ise serbest bırakıldı.