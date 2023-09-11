Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı halde bulunan karaca, tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 18:36 Güncelleme: 11.09.2023 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünye-Çaybaşı kara yolunda, hayvanların saldırısına uğradığı tahmin edilen karaca bulan vatandaşlar, durumu Ünye Belediyesine bildirdi.

        Belediye ekiplerince alınan karaca, ilçedeki özel bir veteriner kliniğine getirildi.

        Veteriner hekim Yunus Emre Gümüş, karacanın ayağında kırık ve kürek kemiğinde ısırmaya bağlı yara tespit etti.

        Karaca, ilk müdahalesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Ünye Şefliği ekiplerince Ulubey ilçesindeki veteriner kliniğine sevk edildi.

        Koruma altına alınan yaralı karaca, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Ordu'da Fatsa Fener Adası hizmete açıldı
        Ordu'da Fatsa Fener Adası hizmete açıldı
        Ordu Valisi Erol'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
        Ordu Valisi Erol'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
        Ordu'da "Yamaç Paraşütü Festivali" gerçekleştirildi
        Ordu'da "Yamaç Paraşütü Festivali" gerçekleştirildi
        Ordu´da 530 rakımlı Boztepe´de yamaç paraşütü festivali
        Ordu´da 530 rakımlı Boztepe´de yamaç paraşütü festivali
        Ordu'da yaşlı kadını darbeden 3 şüpheli yakalandı
        Ordu'da yaşlı kadını darbeden 3 şüpheli yakalandı
        'Goruk' fındık tartışmasında 73 yaşındaki kadını darbettiler; 3 gözaltı
        'Goruk' fındık tartışmasında 73 yaşındaki kadını darbettiler; 3 gözaltı