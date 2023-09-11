Ordu'da yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı halde bulunan karaca, tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.
Ünye-Çaybaşı kara yolunda, hayvanların saldırısına uğradığı tahmin edilen karaca bulan vatandaşlar, durumu Ünye Belediyesine bildirdi.
Belediye ekiplerince alınan karaca, ilçedeki özel bir veteriner kliniğine getirildi.
Veteriner hekim Yunus Emre Gümüş, karacanın ayağında kırık ve kürek kemiğinde ısırmaya bağlı yara tespit etti.
Karaca, ilk müdahalesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Ünye Şefliği ekiplerince Ulubey ilçesindeki veteriner kliniğine sevk edildi.
Koruma altına alınan yaralı karaca, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.