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        Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele konusunda toplantı yapıldı

        Ordu'da, popülasyonu artan kahverengi kokarca ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:37
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        Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele konusunda toplantı yapıldı
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        Ordu'da, popülasyonu artan kahverengi kokarca ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Muammer Erol başkanlığında, Valilik Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, kahverengi kokarcaya yönelik alınacak tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, istilacı bir böcek türü olan kahverengi kokarcanın çok hızlı üreme gücüne sahip olduğunu söyledi.

        Bu türle mücadele edilmediği takdirde yılda 140 ile 200 arasında yumurta bırakabildiğini anlatan Yılmaz, fındığın dışında 300 bitkisel üründe zarar yapan bir böcek olduğunu belirtti.

        Yılmaz, kahverengi kokarcanın yayılma hızının çok yüksek olduğuna işaret ederek, "Aynı zamanda bu böcek seyahat böceği olarak tanınıyor. Çok uzun mesafeler kat edebiliyor. Dolayısıyla hızlı bir yayılım gösterebiliyor. Aynı zamanda rekabet gücü, adaptasyon kabiliyeti de yüksek olan bir zararlı. Bu nedenle bulunduğu ortama, gittiği ortama kolay adapte olabiliyor. O ortamdaki diğer canlılarla da rekabet gücü çok yüksek bir zararlı." dedi.

        Bu zararlının hem tarım alanlarına hem de kentsel yaşama zarar verdiğini aktaran Yılmaz, görüldüğü her ülkede çok ciddi zararlara neden olduğunu kaydetti.

        Anavatanı Uzak Doğu olan kahverengi kokarcanın, Türkiye'de ilk defa 2017 yılında İstanbul ve Artvin'de görüldüğünü ifade eden Yılmaz, Ordu'da yayılım alanına ilişkin de bilgi verdi.

        Yılmaz, fındık, kivi başta olmak üzere bitkilere zarar veren böcekle ilgili entegre mücadele unsurlarının tamamını uygulamak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Eğer biz sadece birisini yapıp diğer mücadele yöntemlerini kullanmadığımız takdirde bu zararlıyla baş etme şansımız yok. O nedenle mekanik, kimyasal, biyoteknik ve biyolojik mücadele önemli. Her yerde dile getirdiğimiz toplayıp imha etme dönemi şu an. Yani mekanik mücadelenin yapılması gereken dönemdeyiz." diye konuştu.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça'nın da sunum yaptığı toplantıya, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, bazı ilçelerin kaymakam ve ziraat odası başkanları, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Karlıbel, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ile fındık sektörü temsilcileri katıldı.

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