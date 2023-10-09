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        Ordu'da kivi fiyatları belirlendi

        Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, ay sonu hasadına başlanması beklenen kivi fiyatlarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 13:09 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:09
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        Ordu'da kivi fiyatları belirlendi
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        Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, ay sonu hasadına başlanması beklenen kivi fiyatlarını açıkladı.

        Uzunlar, düzenlediği basın toplantısında, hava şartlarından ötürü kivi rekoltesinde bu sezon düşüş beklediklerini söyledi.

        İl genelinde kivi rekoltesi tahminini yaklaşık 5-6 bin ton olarak açıklayan Uzunlar, ürünün kalitesinin iyi olduğunu belirtti.

        Uzunlar, bu sezon birinci sınıf kiviyi 20, ikinci sınıf kiviyi 12, üçüncü sınıf kiviyi ise 5 liradan satışa sunacaklarını ifade ederek il dışındaki büyük manav temsilcilerinin bölgeye gelerek üreticilerle anlaşmaya başladığını, henüz dalındayken ürünün yüzde 90'ının satılmasını bekledikleri kaydetti.

        Kahverengi kokarca zararlısının kiviye de zarar verdiğini tespit ettiklerine dikkati çeken Uzunlar, üreticilerin bu konuda önlem almasını istedi.

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