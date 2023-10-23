Ünye'de "Çanakkale 1915 Gezici Müzesi" açıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde "Çanakkale 1915 Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Spor Salonu'ndaki sergide, Çanakkale Savaşı'ndan kalan 600 eşya sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Cumhuriyet'in 100. yılında öğrencilerin hepsinin Çanakkale'yi görmesini istediklerini belirterek, "Bu vesileyle öğrencilerimizin bir nebze de olsa bunu tatmasını sağlayacağız." dedi.

Müze, 10 gün süreyle 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.