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        Ordu'da 85 suç kaydı bulunan kişi yakalandı

        Ordu'da 85 suç kaydı bulunan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 17:01 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:01
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        Ordu'da 85 suç kaydı bulunan kişi yakalandı
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        Ordu'da 85 suç kaydı bulunan kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bucak Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığını S.Ö'nün gerçekleştirdiğini belirledi.

        Ekipler, 85 suç kaydı ve hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö'yü, aynı mahalledeki evinde yakaladı.

        S.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe "hırsızlık" suçundan tutuklandı.

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