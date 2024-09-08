Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı Ordu'da yapıldı

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi.

Fatsa-Off Road Kulübünce düzenlenen yarış, Fatsa Belediyesi ev sahipliğinde Evkaf Mahallesi'nde özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

Yarışta sporcular, off-road araçlarıyla parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamak için mücadele etti.

Organizasyon ekibince zorlaştırılan parkurda mekanik arıza sebebiyle yarışı bitiremeyen araçlar, iş makineleriyle pistten çıkarıldı. Bazı araçlar ise kaza sonrası yarışı tamamlayamadı.