Ünye Kadın Spor Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler karşısında galibiyet hedefliyor

Ünye Kadın Spor Kulübü Teknik Direktörü Volkan Bozkurt, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile yapacakları maçtan puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bozkurt, AA muhabirine, geçen hafta oynanan Fenerbahçe Petrol Ofisi karşılaşmasının kendileri için kötü geçtiğini ifade etti.

Hatalardan ders aldıklarını aktaran Bozkurt, "Bireysel hataları biraz fazla yaptık. Yediğimiz gollerin 4'ü yaptığımız hatalardan dolayı. Ama ders aldık, çalışmalarımızı o yönde yaptık." dedi.

Deplasmanda karşılaşacakları Amed Sportif Faaliyetler'in maçlarını izleyip takip ettiklerini anlatan Bozkurt, "Çlışmalarımızı yarınki antrenmanla tamamlayıp akşam yola çıkacağız. Oraya gidip cesurca savaşmamız, mücadele etmemiz lazım. Bunları gerçekleştirirsek ki benim takımım normalde böyle oynayan bir takım. Böyle oynarsak oradan puan veya puanlarla döneriz." diye konuştu. Bozkurt, takımda sakatlıkları nedeniyle Fredrıca Torkudzor ve Andela Krıcak'ın karşılaşmada forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.