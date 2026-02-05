Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

        Ordu'da silah ve mühimmat ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 22:38 Güncelleme: 05.02.2026 - 22:38
        Ordu'da silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
        Ordu'da silah ve mühimmat ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ünye ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.


        Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, tabanca, 32 fişek, motosiklet ve kaskı ile 2 yağmurluk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.













