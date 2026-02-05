Ordu'da silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Ordu'da silah ve mühimmat ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ünye ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.





Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, tabanca, 32 fişek, motosiklet ve kaskı ile 2 yağmurluk ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



























