Fatsa'da iş yerinin bahçesindeki yangın söndürüldü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde inşaat malzemeleri satan iş yerinin bahçesindeki yangın hasara neden oldu.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 5 katlı apartman girişindeki iş yerinin bulunduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Plastik ve yanıcı maddelerin bulunduğu bahçedeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle hasar oluştu.
