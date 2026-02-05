Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Fatsa'da iş yerinin bahçesindeki yangın söndürüldü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde inşaat malzemeleri satan iş yerinin bahçesindeki yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 13:02 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatsa'da iş yerinin bahçesindeki yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde inşaat malzemeleri satan iş yerinin bahçesindeki yangın hasara neden oldu.

        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 5 katlı apartman girişindeki iş yerinin bulunduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


        İhbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Plastik ve yanıcı maddelerin bulunduğu bahçedeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın nedeniyle hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!

        Benzer Haberler

        Ordu'da iş yeri deposunda yangın
        Ordu'da iş yeri deposunda yangın
        Ordu'da 30 yılık yol sorunu çözüme kavuşuyor
        Ordu'da 30 yılık yol sorunu çözüme kavuşuyor
        Ordu'da yanan otomobilden geriye demir yığını kaldı
        Ordu'da yanan otomobilden geriye demir yığını kaldı
        Karla kaplanan Keyfalan Yaylası eşsiz manzarasıyla havadan görüntülendi
        Karla kaplanan Keyfalan Yaylası eşsiz manzarasıyla havadan görüntülendi
        Fabrikaların atık kumaşlarını satın alıp, 20 dakikada kıyafet üretiyor Ordu...
        Fabrikaların atık kumaşlarını satın alıp, 20 dakikada kıyafet üretiyor Ordu...
        Ordu Valisi Erol öğrencinin daveti üzerine sınıfını ziyaret etti
        Ordu Valisi Erol öğrencinin daveti üzerine sınıfını ziyaret etti