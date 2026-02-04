Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu Valisi Erol öğrencinin daveti üzerine sınıfını ziyaret etti

        Ordu Valisi Muammer Erol, davet üzerine Altınordu Şehit Okan Melikoğlu İlkokulu öğrencisi Eslem Sena Topçu'yu sınıfında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:20 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu Valisi Erol öğrencinin daveti üzerine sınıfını ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu Valisi Muammer Erol, davet üzerine Altınordu Şehit Okan Melikoğlu İlkokulu öğrencisi Eslem Sena Topçu'yu sınıfında ziyaret etti.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erol, bir süre önce kendisini sınıfına davet eden Topçu'nun okuluna ziyaret gerçekleştirdi.


        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile okulu ziyaret eden Erol, Topçu'nun sınıfında öğrencilerle buluştu.

        Vali Erol, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında uygulanan "Bayrak Sevgisi" teması üzerine çocuklarla sohbet etti.

        Müdür Uğur Durdu'dan okulun genel durumuyla ilgili bilgi alan Erol, daha sonra öğretmenlerle de bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler asfaltlama çalışmalarını inceledi
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler asfaltlama çalışmalarını inceledi
        Husumetlilerin bıçaklı ve silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
        Husumetlilerin bıçaklı ve silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
        Başkan Güler: "Kendi iş makinelerimiz ile yoğun çalışıyoruz"
        Başkan Güler: "Kendi iş makinelerimiz ile yoğun çalışıyoruz"
        Ordu'da bir kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu
        Ordu'da bir kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu
        Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar manzarası
        Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar manzarası
        Bıçaklı saldırıya uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti, saldırgan ağır yar...
        Bıçaklı saldırıya uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti, saldırgan ağır yar...