Ordu'da bir kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu
Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.
Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.
Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan A.K. (61) evinde hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, A.K.'nın vücudunun farklı yerlerinde bıçak izleri olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler, olayla ilgisi olduğu öne sürülen şüpheli T.B.'yi (28) ise eve yakın bir alanda yaralı halde buldu. Silahla vurulduğu belirlenen şüpheli, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.