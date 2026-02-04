Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da bir kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu

        Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 12:50 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:50
        Ordu'da bir kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu
        Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

        Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan A.K. (61) evinde hareketsiz halde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede, A.K.'nın vücudunun farklı yerlerinde bıçak izleri olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, otopsi işlemleri için Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekipler, olayla ilgisi olduğu öne sürülen şüpheli T.B.'yi (28) ise eve yakın bir alanda yaralı halde buldu. Silahla vurulduğu belirlenen şüpheli, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.









