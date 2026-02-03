Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da 84 afet konutu hak sahiplerine teslim edildi

        Ordu'nun 3 ilçesinde yapımı tamamlanan 84 afet konutu için kura çekimi ve anahtar teslim töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 16:32 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:32
        İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ümit Ünal, Valilik Konferans Salonu'ndaki törende, il genelinde sel ve heyelanların sıkça meydana geldiğini söyledi.

        Muhtelif yıllarda yaşanan afetler sonucunda konutları zarar gören vatandaşlar için devletin tüm kurumlarının işbirliği ve desteğiyle yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirten Ünal, bugün de Aybastı, Gölköy ve Ünye ilçelerinde yapımı tamamlanan 84 afet konutunun kura çekiminin yapılacağını kaydetti.

        Ünal, kura çekimi ile hak sahiplerinin yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayacağını vurguladı.

        Konuşmaların ardından, üç ilçede yapılan 84 afet konutu için noter huzurunda kura çekildi.

        Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri, hak sahiplerine evlerinin anahtarlarını teslim etti.

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ ile bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

