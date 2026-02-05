Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Karla kaplanan Keyfalan Yaylası eşsiz manzarasıyla havadan görüntülendi

        Kar yağışıyla beyaza bürünen Ordu'nun 1200 rakımlı Keyfalan Yaylası, havadan kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 10:06 Güncelleme: 05.02.2026 - 10:06
        Karla kaplanan Keyfalan Yaylası eşsiz manzarasıyla havadan görüntülendi
        Kar yağışıyla beyaza bürünen Ordu'nun 1200 rakımlı Keyfalan Yaylası, havadan kayda alındı.

        Kentte kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.

        Mesudiye ilçesindeki yayla, yağış sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Güzel manzaraların oluştuğu yaylaya doğaseverler ilgi gösteriyor.

        Kışın güzelliklerini sergileyen yaylanın karla buluşması ve zaman zaman bölgede oluşan sis, havadan görüntülendi.

