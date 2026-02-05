Ordu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 kişi yakalandı
Ordu'da 2 ayda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 kişi yakalandı.
Ordu'da 2 ayda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik 1 Aralık 2025-4 Şubat 2026 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi.
Jandarma Suç Araştırma Timlerince, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.