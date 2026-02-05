Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 kişi yakalandı

        Ordu'da 2 ayda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 17:09 Güncelleme: 05.02.2026 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da 2 ayda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik 1 Aralık 2025-4 Şubat 2026 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi.

        Jandarma Suç Araştırma Timlerince, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        Ordu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 zanlı, jandarma ekiplerince ya...
        Ordu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 zanlı, jandarma ekiplerince ya...
        Ordu'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
        Ordu'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
        Fatsa'da iş yerinin bahçesindeki yangın söndürüldü
        Fatsa'da iş yerinin bahçesindeki yangın söndürüldü
        Ordu'da iş yeri deposunda yangın
        Ordu'da iş yeri deposunda yangın
        Ordu'da 30 yılık yol sorunu çözüme kavuşuyor
        Ordu'da 30 yılık yol sorunu çözüme kavuşuyor
        Ordu'da yanan otomobilden geriye demir yığını kaldı
        Ordu'da yanan otomobilden geriye demir yığını kaldı