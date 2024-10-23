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        Akkuş Belediyespor, Efeler Ligi'nde ilk galibiyetini almak istiyor

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyespor'un başantrenörü Furkan Gür, hafta sonu sahalarında oynayacakları On Hotels Alanya Belediyespor maçından galip ayrılmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 16:55 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:55
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        Akkuş Belediyespor, Efeler Ligi'nde ilk galibiyetini almak istiyor
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        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyespor'un başantrenörü Furkan Gür, hafta sonu sahalarında oynayacakları On Hotels Alanya Belediyespor maçından galip ayrılmak istediklerini söyledi.

        Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, On Hotels Alanya Belediyespor maçının hazırlıklarını Akkuş Spor Salonu'nda sürdürdüklerini ifade etti.

        Takım oyuncularının performansının daha iyi seviyeye geldiğini ve sergiledikleri oyunu her geçen hafta geliştirdiklerini belirten Gür, "Bunu geçen haftaki Galatasaray maçında gördük. Şampiyon olmak için kurulmuş takıma karşı çok iyi reaksiyon gösterdik." dedi.

        Ligde henüz galibiyetleri bulunmadığına işaret eden Gür, "Rakibimiz karşısında evimizde oynamanın avantajını kullanıp galip ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

        Gür, rakiplerinin çok tecrübeli oyunculardan kurulu iyi bir takım olduğunu vurgulayarak, "Onlara karşı oynamak kolay olmayacak. Ama biz de bu maçla birlikte gücümüzü ispatlamak ve bundan sonraki hedef maçlarımıza moralli girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Zorlu maçta taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Furkan Gür, Akkuş halkını maça davet etti.

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