Akkuş Belediyespor, Efeler Ligi'nde ilk galibiyetini almak istiyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyespor'un başantrenörü Furkan Gür, hafta sonu sahalarında oynayacakları On Hotels Alanya Belediyespor maçından galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, On Hotels Alanya Belediyespor maçının hazırlıklarını Akkuş Spor Salonu'nda sürdürdüklerini ifade etti.

Takım oyuncularının performansının daha iyi seviyeye geldiğini ve sergiledikleri oyunu her geçen hafta geliştirdiklerini belirten Gür, "Bunu geçen haftaki Galatasaray maçında gördük. Şampiyon olmak için kurulmuş takıma karşı çok iyi reaksiyon gösterdik." dedi.