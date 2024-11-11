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        Ulugöl Tabiat Parkı ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor

        Ordu'nun Gölköy ilçesinde sonbahar renklerinin hakim olduğu Ulugöl Tabiat Parkı doğaseverleri misafir ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 12:19 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:38
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        Ulugöl Tabiat Parkı ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor
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        Ordu'nun Gölköy ilçesinde sonbahar renklerinin hakim olduğu Ulugöl Tabiat Parkı doğaseverleri misafir ediyor.

        İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki park, doğal güzellikleriyle sonbaharda vatandaşların uğrak yerlerinden biri oluyor.

        Türkiye'nin 36. tabiat parkı olma özelliğini taşıyan Ulugöl'e gelen ziyaretçiler, sarı, yeşil ve kırmızı tonlarındaki ağaçların arasında yürüyerek vakit geçiriyor.

        Fotoğraf tutkunları, dağcılar ve doğaseverlerin sıklıkla ziyaret ettiği tabiat parkı, zengin bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.

        Gün içerisinde çok sayıda kişiyi ağırlayan Ulugöl, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

        Ziyaretçilerden Burak Şahin, AA muhabirine, Ulugöl'ü görmek için İstanbul'dan geldiğini, doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

        Sonbaharda tabiat parkının çok güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Şahin, "Daha önce burayı sosyal medyadan görmüştüm. Çok merak ettiğim bir yerdi. Herkese tavsiye ederim." dedi.

        Deniz Şahin ise bölgenin doğasının korunduğunu kaydederek, "Buraya gelerek eşsiz doğanın tadını çıkardık. Özellikle bu dönem ağaçların rengarenk olması görsel şölen oluşturmuş." diye konuştu.

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