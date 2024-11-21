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        Ordu'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 00:47 Güncelleme: 21.11.2024 - 00:47
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        Ordu'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
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        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Musa Doğan yönetimindeki 33 ATA 990 plakalı tır, Topçam mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Doğan'ın cesedi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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