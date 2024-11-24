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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 16:38 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:46
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Akkuş

        Hakemler:Yavuz Akdemir, Sezay Şahin

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Masliev, Hakan Polat, Burhan Zorluer, Ferreira, Egecan Avcıl, Enis Ali Ay (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Ali Eren Öztürk)

        Fenerbahçe Medicana: Karyagin, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Salehi, Samet Baltacı, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Yiğit Gülmezoğlu, Yasin Aydın, Caner Peksen)

        Setler: 25-23, 25-19, 19-25, 25-27, 18-16

        Süre: 136 dakika (28, 26, 22, 36, 24)

        ORDU

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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