Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Akkuş
Hakemler:Yavuz Akdemir, Sezay Şahin
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Masliev, Hakan Polat, Burhan Zorluer, Ferreira, Egecan Avcıl, Enis Ali Ay (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Ali Eren Öztürk)
Fenerbahçe Medicana: Karyagin, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Salehi, Samet Baltacı, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Yiğit Gülmezoğlu, Yasin Aydın, Caner Peksen)
Setler: 25-23, 25-19, 19-25, 25-27, 18-16
Süre: 136 dakika (28, 26, 22, 36, 24)
ORDU
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