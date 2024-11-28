Ordu'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan kamyon sürücüsü tutuklandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Ordu’nun Ünye ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İlçede dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücü İbrahim Ö'nün (59) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Ünye Adliyesine sevk edilen İbrahim Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan kazada yaşamını yitiren Zekeriya Furkan Aydın'ın (28) cenazesi, Ünye ilçesindeki Keş Mahallesi'ndeki, Muhammet (39) ve oğlu Abdulsamet Demir'in (17) cenazeleri ise Fatsa ilçesindeki aile kabristanlığına defnedildi.
Ünye ilçesi Devlet Sahil Yolu üzeri Eskikızılcakese Mahallesi'nde dün Zekeriya Furkan Aydın idaresindeki 52 ADV 076 plakalı otomobil, İbrahim Ö. yönetimindeki 52 ABJ 743 plakalı kamyona çarpmıştı.
Otomobilin sürücüsü ile beraberindeki Muhammet ve oğlu Abdulsamet Demir olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.
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