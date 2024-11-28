Ordu'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan kamyon sürücüsü tutuklandı

Otomobilin sürücüsü ile beraberindeki Muhammet ve oğlu Abdulsamet Demir olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Zekeriya Furkan Aydın'ın (28) cenazesi, Ünye ilçesindeki Keş Mahallesi'ndeki, Muhammet (39) ve oğlu Abdulsamet Demir'in (17) cenazeleri ise Fatsa ilçesindeki aile kabristanlığına defnedildi.

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