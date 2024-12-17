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        Ordu'da yükümlülerin topluma kazandırılması için tarımsal destek sağlandı

        Ordu'da denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma kazandırılması amacıyla tarımsal destek projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:04 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:19
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        Ordu'da yükümlülerin topluma kazandırılması için tarımsal destek sağlandı
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        Ordu'da denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma kazandırılması amacıyla tarımsal destek projesi hayata geçirildi.

        Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hazırlanan, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunularak kabul edilen "Yükümlülerin Topluma Kazandırılmasında Tarımsal Faaliyet Desteği Projesi" tamamlandı.

        Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin arasında imzalanan protokolün ardından proje kapsamında çalışmalar başladı.

        Teknik desteği verecek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yükümlülere yönelik seracılık kursu düzenlendi.

        Daha sonra yükümlülerin arazilerine, 240 metrekare sera kurulumu gerçekleştirildi.

        Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, proje koordinatörü psikolog Işıl Öztürk ve DOKAP yetkilisi yüksek ziraat mühendisi Cumhur Çevik, kontrollerini yaptıkları seraları üretici yükümlülere teslim etti.

        Projenin en başından bu yana emeği geçen herkese teşekkür eden Öztürk, projeyle yükümlüleri topluma kazandırırken aynı zamanda toplumsal üretime dahil etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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