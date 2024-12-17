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        Ordu'da 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:30 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:30
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        Ordu'da 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Ünye Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında evlerinden getirdikleri yiyeceklerden yedi.

        Rahatsızlanan 18 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

        Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Yılmaz Dündar, AA muhabirine, "Gıda zehirlenmesi teşhisiyle 12 öğrencimiz hastanemize getirilmiş, müşahede altında tutulmaktadır. Genel sağlık durumları iyidir." dedi.

        Öğrencilerden 6'sının da özel hastanede tedavileri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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