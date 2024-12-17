Ordu'da tarihi ahşap cami restore edildi

Ordu Büyükşehir Belediyesince çivi kullanılmadan inşa edilen Eskiköy Camisi'nin restorasyonu tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Hilmi Güler'in tarihi eser ve camilerin gelecek kuşaklara kazandırılması amacıyla verdiği talimat sonrası Gürgentepe ilçesinde çivisiz inşa edilen 200 yıllık tarihi caminin restore edildiği belirtildi.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğünce mevcut yapı üzerindeki tüm detaylar düşünülerek kapsamlı çalışma yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oldukça hassas bir şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında caminin ahşapları numaralandırılarak söküldü. Sökülen ahşapların temizliği ve silimleri yapıldıktan sonra caminin mahfil, minber, kürsü, pencere gibi tüm parçalarının montajı gerçekleştirildi. Tamamen aslına uygun olarak restore edilen Eskiköy Ahşap Cami, yenilenen haliyle ibadete hazır hale getirildi."