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        Ordu'da tarihi ahşap cami restore edildi

        Ordu Büyükşehir Belediyesince çivi kullanılmadan inşa edilen Eskiköy Camisi'nin restorasyonu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:30 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:36
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        Ordu'da tarihi ahşap cami restore edildi
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        Ordu Büyükşehir Belediyesince çivi kullanılmadan inşa edilen Eskiköy Camisi'nin restorasyonu tamamlandı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Hilmi Güler'in tarihi eser ve camilerin gelecek kuşaklara kazandırılması amacıyla verdiği talimat sonrası Gürgentepe ilçesinde çivisiz inşa edilen 200 yıllık tarihi caminin restore edildiği belirtildi.

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğünce mevcut yapı üzerindeki tüm detaylar düşünülerek kapsamlı çalışma yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Oldukça hassas bir şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında caminin ahşapları numaralandırılarak söküldü. Sökülen ahşapların temizliği ve silimleri yapıldıktan sonra caminin mahfil, minber, kürsü, pencere gibi tüm parçalarının montajı gerçekleştirildi. Tamamen aslına uygun olarak restore edilen Eskiköy Ahşap Cami, yenilenen haliyle ibadete hazır hale getirildi."

        Açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesince daha önce tarihi Gülyalı Kestane, Çaybaşı Çayır ve Altınordu Eskipazar camilerinin restorasyonunun gerçekleştirdiğinin altı çizildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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