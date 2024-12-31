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        Ordu'da Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

        Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:55 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:08
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        Ordu'da Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi
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        Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

        Vali Erol, Valilik Salonundaki toplantıda, Ordu'nun huzur şehri olduğunu söyledi.

        Emniyet ve jandarmanın çalışmalarına ilişkin bilgi veren Erol, "Asayiş olaylarıyla ilgili ilimiz genelinde, kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde 2023 yılı ile 2024 yılı kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 9,3 azalma meydana geldi, yüzde 99,8 aydınlatma oranına ulaşıldı." dedi.

        Erol, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde bu yıl, 2023'e göre olay sayısında yüzde 42 azalma meydana geldiğini, aydınlatma oranının ise yüzde 95,8 olduğunu kaydetti.

        Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, uyuşturucu ve trafikle ilgili de bilgileri paylaşan Erol, "Ordu Valiliği olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz faaliyetlerimize bundan sonra da aralıksız olarak devam edeceğiz." diye konuştu.

        Erol, Ordu'daki 847 Suriyeliden bazılarının ülkelerine dönme niyetinde olduğunu da sözlerine ekledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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