Ordu'da Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Vali Erol, Valilik Salonundaki toplantıda, Ordu'nun huzur şehri olduğunu söyledi.

Emniyet ve jandarmanın çalışmalarına ilişkin bilgi veren Erol, "Asayiş olaylarıyla ilgili ilimiz genelinde, kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde 2023 yılı ile 2024 yılı kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 9,3 azalma meydana geldi, yüzde 99,8 aydınlatma oranına ulaşıldı." dedi.

Erol, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde bu yıl, 2023'e göre olay sayısında yüzde 42 azalma meydana geldiğini, aydınlatma oranının ise yüzde 95,8 olduğunu kaydetti.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, uyuşturucu ve trafikle ilgili de bilgileri paylaşan Erol, "Ordu Valiliği olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz faaliyetlerimize bundan sonra da aralıksız olarak devam edeceğiz." diye konuştu.