Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi tutuklandı
Ordu'da bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Ordu'da bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, Altınordu ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, 224 sentetik hap, 13 gram esrar ve 8 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ekipler, araçtaki F.A. (22), M.K. (38), B.G. (35) ile T.B'yi (30) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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