Ordu Valisi Erol, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Ordu Valisi Muammer Erol, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol, mesajında, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremin, milletin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini aldığını belirtti.

Devletin bütün kurumlarının ilk andan itibaren milletle birlikte kenetlenerek yaraların sarılması için büyük çaba gösterdiğini vurgulayan Erol, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm kurumlarımızla deprem bölgesine yardım ulaştırmak, bölgedeki kardeşlerimize maddi, manevi destek olmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Ülkemizi ve aziz milletimizi derinden etkileyen bu acı felaketlerde kaybettiğimiz canlarımızı unutmadık. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyor, böyle acıların ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."