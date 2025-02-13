Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.
Açıklamada Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, İkizce, Kumru ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.
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