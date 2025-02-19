Ordu'da Yeşil Ordu Bilim Şenliği Projesi'nin protokolü imzalandı

Proje süresince Ordu Üniversitesi öğrencileri de rehber olarak etkinlikte görev alabilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ordu Üniversitesi ve Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında TÜBİTAK 4007 kapsamında gerçekleştirilecek "Yeşil Ordu Bilim Şenliği" projesinin uygulanmasına yönelik iş birliği protokolü rektör Prof. Dr. Orhan Baş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek tarafından imzalandı.

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