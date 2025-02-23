Ordu'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Jandarma ve AFAD'a bağlı 24 personelin katıldığı arama çalışmalarında bir köprü üzerinde kadına ait cep telefonu bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çatalpınar ilçesinde yaşayan P.A'dan haber alamayan yakınları durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

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