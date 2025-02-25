Ordu'nun bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verilecek
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar ve soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.
Açıklamada, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçesinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.
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