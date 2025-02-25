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        Ordu'nun bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verilecek

        Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 17:56 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:56
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        Ordu'nun bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verilecek
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        Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar ve soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

        Açıklamada, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçesinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

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