Ordu'da su deposuna düşen kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun İkizce ilçesinde su deposuna düşen kişi boğuldu.
Ordu'nun İkizce ilçesinde su deposuna düşen kişi boğuldu.
Yenice Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Zompur (75), evine su sağlayan depoda arıza meydana geldiğini fark etti.
Zompur, tamir etmek için gittiği 2,5 metre yükseklikteki su deposunun içine düştü.
Boğularak hayatını kaybeden Zompur'un cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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