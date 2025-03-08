Ordu'da uygun olmayan koşullarda gıda maddesi taşıyan otobüs firmasına para cezası

Ordu'da uygun olmayan koşullarda gıda maddesi taşıdığı tespit edilen otobüs firmasına 35 bin 416 lira cezası uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Terminaller Şube Müdürlüğü ile Toptancı Halleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsle taşınan gıda ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimler sırasında bir otobüsle salça ve sebze taşındığını fark etti.

Otobüsün bagajında inceleme yapan ekipler, gıda maddelerini taşıma kurallarına uygun olmayan 1 ton salça ve 20 çuval maydanoz olduğunu belirledi.

Firmaya 35 bin 416 lira ceza uygulandı, el konulan gıda maddeleri ise ilgili kurumlara teslim edildi.